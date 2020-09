Deel vd wereld leeft continu in angs of oorlog of armoede, of honger, of ondrukking of . . .

Wij moeten ruim een jaar afstand houden en zeer gematigd uit eten of naar de kroeg of terras.

Mensen maken zichzelf bang door naar hun mede-debielen te luisteren op internet. De overheid - of je het ermee eens bent of niet - blijft rustig, gematigd en (redelijk) transparant.

Ik vind dat Nederland uit zeurende watjes bestaat. Alleen met de echt ouderen heb ik te doen.