AKWASI GATE - De Officier van Justitie gaat hier lijnrecht in tegen een arrest van het Hof. Wie denkt meester Jacobien Vreekamp dat zij is?!

Akwasi zei op 1 juni 2020 op de Dam over Zwarte Piet dat hij “hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht trapt.” Een aankondiging om te gaan kopschoppen, voor hem een zeer gematigde toon. Akwasi twitterde in 2009, 2011 en 2012 dat Sinterklaas en Zwarte Piet moesten worden vermoord. Hij zette €500 op het hoofd van de goedheiligman. Wat Sinterklaas heeft misdaan is onduidelijk.



Al elf jaar wordt deze “rapper” gedoogd, en daar ging het OM vrijdag mee verder. Omdat Akwasi na overleg tussen zijn advocaat en OvJ Jacobien Vreekamp afstand heeft genomen van zijn uitspraak "heeft de officier van justitie besloten de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren."



Ongehinderd door twintig jaar internationale ervaring besloot deze oud-bestuursvoorzitter van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam dat het met een sisser af mocht lopen. Erger nog, binnen deze bijbaan zat Jacobien aan de bestuurstafel met Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet. (Een actiegroep met de oproep tot geweld nota bene in de naam.)



De officier van Justitie gaat hier lijnrecht in tegen een arrest van het Hof, wie denkt meester Jacobien Vreekamp dat zij is?! Lapt even de meest heldere en recente jurisprudentie aan haar beflap. “Het gerechtshof hield geen rekening met de verklaring van Geert Wilders van na de partijbijeenkomst, omdat de belediging al gedaan was.”

De publicatiedatum van de vervolgbeslissing werd afgestemd op de Provinciale Staten verkiezingen, die de Eerste Kamer kiezen. Minister Opstelten greep hoogstpersoonlijk in op de communicatie over het het Wilders2-proces. Zijn ministerie die meedacht met het inhoudelijk bewijs, ambtenaren drongen aan op vervolging, toch vond het Hof na zes jaar procederen dit nog steeds geen politiek proces.

Zes jaar procederen, nu alleen veroordeeld voor groepsbelediging, zonder een straf op te leggen. We leven in een land waar een belediging WEL vervolgd wordt, en de herhaalde oproepen om meerdere moorden te plegen NIET vervolgd worden. De gerechtelijke macht is een speelballetje geworden, waar politieke correctheid in lijn staat met persoonlijke carrièrekansen.

De eerdere zaak Wilders 1 grossierde in het bewijs dat een raadsheer contact opnam met een getuige-deskundige om het beschikbare bewijs door te nemen. Dat werd pas door raadsheer Tom Schalken toegegeven toen Bram Moskowicz doorvroeg of Tom een deel van de beschikking bij zich droeg. (Minuut 37).

Maar laten we nu de kruidnoten de schappen weer vullen, kijken naar waar Akwasi zich ook al weer over opwond. Een stukje cultuur van een ander, nogal logisch, want de multiculturele samenleving is op basis van aangeboren zondeschuld eenrichtingsverkeer. De Gouden Koets is gerestaureerd voor een zijspoor.

De gemeente Eindhoven gaf 40.000 euro uit om zilvergrijze Pieten te ontwerpen. Een beetje make-up van de toekomst met Chriet Titulaer. Voor de actiegroep “Eindhoven kan het” was het niet genoeg. Paarse dreads, een blond permanentje roepen toch nog associaties op met afro-haarstijlen. Die reflex toont al de kern van het probleem.

Met een beetje creativiteit reikt de cultural appropriation steeds verder. Vier jaar geleden werd een blanke jongen al lastig gevallen op een universiteit omdat hij dreads had. Kennelijk een haardracht die sommige mensen als hun eigendom zien, die niet gekopieerd zou mogen worden. Dat de oude Grieken en Egyptenaren daar al mee rondliepen, hoor je niet.

Wat doen we eigenlijk met iemand met een blanke moeder en gekleurde vader, mag die nog net wel dreads?! Waar ligt de grens? Gaan we dat handhaven met een DNA-test? Of kijken we of iemand genoeg pigment heeft om dreads te mogen hebben?! Zijn er genoeg blanken met krullen zodat Truus nog een permanentje mag?!

Zullen we het anders omdraaien? De “westerlingen” hebben kleding uitgevonden, want in de sneeuw red je het niet zonder. Mogen nu andere “rassen” geen kleding meer aan omdat dit cultural appropriation van blanken zou zijn? Krijgen we dan een soort verplicht nudisme voor Nubiërs? Ik hoop het oprecht niet, ik zag al een rollade in een legging voorbijkomen.

Dat was in een topic op deze roze wolk waar de noodklok wordt geluid hoe een complete faculteit wordt doorgelicht door mensen die vinden dat alle witte mensen racisten zijn. Die activisten snappen al niet dat ze daarmee een racistische uitspraak doen, en zien niet dat zelfs de meest blanke albino niet zo wit is als een A4-tje. Ze zijn gevangen in een destructieve pseudo-werkelijkheid.

Op dezelfde manier wordt een beachvolleybalterrein verwijderd bij een moskee. De biddende mannen zien liever geen vrouwen in bikini. Hoe ze daar last van hebben snap ik niet, ik moet de eerste islamitische gebedsruimte met ramen nog zien. En zelfs al zijn die er, dan bestaat de optie die te blinderen, op de erfgrens een schutting te plaatsen of gewoon de andere kant op te kijken.

Deze voorbeelden zijn de onsamenhangende incomplete vangst van een weekje. Een mythisch sprookje vogelvrij, een politicus de mond gesnoerd, een beachvolleybal-terrein weggehaald en een faculteit wordt gehersenspoeld. Hun academici zullen ambtenarij & politici adviseren over de multiculturele samenleving, denkend en schrijvend vanuit dit nieuwe raamwerk.

Shit-in shit-out noem je dat in de engineering, allemaal voor de verdere vernietiging van een land waar al eeuwen mensen naartoe vluchten. Het tempo waarmee onze cultuur, vrijheden en wetenschappelijke integriteit worden ingeleverd is enorm, en het zal nooit genoeg zijn.