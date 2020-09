Parlementaire democratie heeft afgedaan als systeem. Grapperhaus-gate was voor mij de druppel. Ik stem niet meer.

Doe maar een dictatuur, dan kunnen we deze ecologische crisis misschien nog oplossen.

"The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and take orders later; in a dictatorship you don't have to waste your time voting"

(Charles Bukowski)