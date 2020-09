Het gehele menselijk denken is logischerwijze gestoeld op het maken van onderscheid. Heel de dag zijn we daar mee bezig. Is iets goed of fout? Wat is voor mij de veiligste weg? Met wie wil ik überhaupt omgaan en of gezien worden? In het maken van een partnerkeuze. Prefereert men een blank iemand? Of juist getint? Wil je met een vent je leven doorbrengen, of met een vrouw?

Allerlei van dit soort hierboven beschreven keuzes kunnen anderen uitsluiten. Als ik een blanke vrouw wil, sluit ik automatisch alle niet-blanke vrouwen uit. Boeien! Vrijheid om te kiezen wat je wil is een groot goed. Gezonde samenlevingen waarderen het ook. Daar heb je al die gefrustreerde tante's niet die hun eigen onkunde projecteren op de maatschappij en daar een bepaald type, in dit geval man, de schuld van geven. Erger is nog dat er allerlei linkse partijen en stromingen rondwaaieren in Nederland die dit stimuleren. Meegaan in de slachtofferrol.

Het aller-aller-aller domste wat je kunt doen is mensen verplichten om met elkaar om te gaan, en elkaar 'in te sluiten'. Zeer onnatuurlijk proces waarbij je in een vergevorderd stadium een soort super Gestapo nodig hebt die overal ten alle tijde controleert of men wel divers en/of inclusief is. Het strookt niet met de stroom van het leven. Mensen maken keuzes op grond van vele redenen, en die redenen zijn vaker niet, dan wel racistisch. En al zijn ze racistisch, zelfs dan kan het gezond zijn om op basis van die gedachtes keuzes te maken. Wanneer een oude vrouw s' avonds naar huis loopt, en bij een steegje 5 grote negers ziet staan is het wellicht wat veiliger om een omwegje te maken. In de ogen van gestoord links is zij dan racistisch bezig. Eigenlijk, in essentie, is de grote natte linkse socialistische/communistische droom om al het gezond verstand uit te roeien, want het rijmt niet lekker met de ideologie. Gelijkheidsdenken is namelijk niet realistisch, het is puur idealisme waarmee men naar de wereld kijkt. 'Iedereen is gelijk', roepen ze dan. 'iedereen is gelijkwaardig', roep ik dan terug.

Mensen zijn niet gelijk.

Niet in intelligentie, huidskleur, geloof, vermogen, karakter, levensinstelling, ambitie, passies etc. Een gezonde samenleving kiest uit bovenstaande persoonlijkheidskenmerken de 'right man for the job'. Niet de 'right colour for the job' of Gender, geloof en al die bullshit.

En daar gaat het fout tegenwoordig. Een ontwrichte samenleving zal men oogsten. Maar ach, dat was toch al het doel.