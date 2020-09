Lesbos. Ooit een schitterend Grieks vakantie-oord voor vrouwen die eruit zien als Matthijs van Nieuwkerk. Thansch volledig verpest door Johnny de Mol, Tineke Ceelen en de Eikelboom AsielHandel GmbH. Vanuit Turkije is het een half uurtje met het bootje, en daarom zit het eiland tjokvol apothekers uit Aleppo, microbiologen uit Idlib, en natuurlijk NGO's die glunderend afkomen op toezeggingen van politici die met miljoenen strooien. Dat Miljoen van Kaag komt nooit terecht in zo'n kamp zelf. Maar bij de NGO-deugmaffia die er kekke 4 wheel drives met humanitaire bestickering en villa's met zwembad voor 'vrijwilligers' van koopt. Omdat niemand zich geroepen voelt een asielzoeker op zolder te nemen wordt het steeds voller in het kamp, en is het de schuld van de EU dat iemand vervolgens zijn tent in de fik steekt. (Deden ze in 2016 ook al.) Omvolkspartijen waren er gisteren als de kippen bij met een motie om 500 pyromaantjes naar Ter Apel (tussenstand) te halen en vandaag dus debat in een achterafzaaltje.

Update: Debat had om 1400 uur moeten beginnen, maar het CDA begon te spartelen, en nu is er een soort van deal om die 500 WeesMoriaantjes (met plots nareizende vaders, moeders, ooms en tantes) in te ruilen voor de reguliere 500 UNHCR-geluksvogels (dat zijn dus niet die wekelijkse 500 instromiers.) Bent u daar nog?