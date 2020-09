:

Helemaal gelijk, dus even opgezocht:

"Het aantal positief geteste personen is in de afgelopen 24 uur weer fors opgelopen. Er werden vandaag 1.140 nieuwe besmettingen geregistreerd, zo meldt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 832 besmettingen per dag gemeld, een week eerder waren dit nog gemiddeld 536. .... Meer mensen hebben zich deze week laten testen, maar het aantal personen dat een positieve uitslag kreeg nam ook toe van 2,2 procent vorige week, naar 2,8 procent"

Oftewel vorige week was het aantal besmettingen 832 (2.2%) en nu 1140 (2.8%) ... Oftewel vorige week was het aantal tests 37818 en nu is het aantal tests 40714.

Dus in plaats van de werkelijke toename (0.6%) wordt er dus geschermt met 1140 ipv 832 besmette gevallen (is stijging van +/- 37% )

Maargoed, dan ben je ook nog geen hol verder, want *wie* laten zich testen? Mensen met klachten? Een gemiddelde uit de totale populatie?

Want als alleen mensen met klachten zich laten testen, en daardoor een toename te zien is en die 0.6% extra te verklaren is is dat weer heel wat anders dan dat ook mensen zonder klachten zich laten testen. Want dan zou die 0.6% nog wel eenss veel en veel lager kunnen uitvallen.

Dussss deze hele discussie hier is zinloos.