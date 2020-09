Dat krijg je er nou van. Vliegschaamte. Spanje oranje. Frankrijk rood. Dan gaat iedereen lekker weg in eigen land. Bosfeestende mountainbikers, knuffelende trouwstoeten, wildplassende wildwandelaars, gender reveal feessies in kurkdroge oerbossen, hele colonnes dieselcampers door de Kalmthoutse heide. Record aantallen sleurhutten in de file in de kroondomeinen En natuurlijk ANWB-leden en donateurs van Natuurmonumenten, met hun stomme beige outdoor jassen en dito nordic walking stokken.

Ho. Stop met de schuld geven aan de Recreërende Nederlander (check de stand op stand.nl). Er speelt natuurlijk heel wat anders. U bent niet aan het vakantie vieren cq recreëren in het bos. U loopt in de weg. In de productiebossen van de BioMassa BV Staatsbosbeheer. De verkoop van het eigen hout is een van de geldbronnen van Staatsbosbeheer: in 2019 verkocht de dienst voor ruim 25 miljoen euro. Niks natoer, het is een dikke knakenbos! Lees verder: Landbouw met bomen.