Beste Badderbeest,

"Kortom; een soosjalisties gedrocht."

Ik zag graag wat meer socialisme, communisme of anarchisme, want dat levert mogelijkerwijs een iets aardiger samenleving op. Nu is het: Vreet de ander op. Ieder voor zich en ieder tegen allen.

Deze wooncrisis is een sypmtoom van de ziekte die roofdierkapitalisme heet.

Overigens vind ik dat ieder gezin of familie hun woonstee in eigendom moeten hebben, het zijn persoonlijke bezittingen en de mens heeft de neiging daar beter voor te zorgen.

Zoekt u even op: Marinaleda, hoe klein ook moge zijn.

"soosjalisties"

Wilt u verder niet zo zielig doen, de dagen dat de geschreven taal vermoord moest worden door pogingen tot taalverkrachting m.n. vanuit het Nijmeegse zijn al lang voorbij. Nu zitten we met andere taalproblemen zoals de aantasting van de interpunctie. GenZ idioten + hun professoren soms, vinden een punt achter een zin een soort microagressie is of het zou de zin minder oprecht maken.

Over dat soort taalvervuiling zouden we het heden ten dage moeten hebben

Beetje bij de tijd blijven.

Verder kusjes, hoor Evocatus

.