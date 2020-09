Meneer Akwasie,

In mijn pubertijd had ik te maken met een zeer dominante wiskundeleraar op de middelbare school. Je moest niet openlijk tegen hem in gaan, want anders had je een probleem. En niet alleen met hem, maar ook met zijn vrouw die docent was in een ander vak op dezelfde school.

Deze wiskundeleraar zat altijd te oreren over hoe goed de multiculturele samenleving was en begon dan "als bewijs" over z'n aangetrouwde familie om daarmee maar aan te kunnen tonen hoe tolerant die andere cultuur was. Ik vroeg maar nooit door, om voornoemde reden (en omdat het gewoon een lul was), maar iets zegt me dat het zijn zussen waren die getrouwd waren met moslims, en niet zijn broers getrouwd met moslima's.

Zoals gezegd ging je niet (publiekelijk) tegen deze man in, uit eigenbehoud. Vrije meningsuiting, ook al in die tijd, is voor veel "inclusieve" mensen slechts acceptabel indien je precies hetzelfde zegt als zij. Vergelijkbaar met de "cancel culture' heden ten dage dus, de geschiedenis herhaalt zich klaarblijkelijk.

Dat is dus wat IK leerde op jonge leeftijd van mijn docent.

Toen was de multiculturele ellende nog geen gemeengoed. Je had nog geen aanslagen van "verwarde" mensen, je las niet over de etnische achtergrond in de krant en de PvdA kon (mede daardoor) nog de Nederlandse bevolking gemakkelijk in de maling nemen met hun gemanipuleer en het verspreiden van valse boodschappen. Hans Janmaat daarentegen was de grote boeman, en iedereen die zijn kritiek op de multiculturele samenleving deelde was per definitie een racist en zelfs een nazi.

Toch waren er heus wel signalen dat de multiculturele samenleving niet goed functioneerde hoor. Hoe vaak lazen we niet over jongere aanranders met een "getint uiterlijk" die de zwembaden onveilig maakten?

En ook iedereen had gelezen over de fatwa die Khomeini had uitgesproken over Rushdie vanwege zijn boek "De Duivelsverzen". In Nederland gingen zelfs (afstammelingen van) Gastarbeiders de straat op om tegen hem te demonstreren. Waarbij zelfs "dood aan Rushdie" werd gescandeerd. Sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 en de sindsdien 24/7 bewaking van Wilders weten we dat ook autochtone blanke Nederlanders niet langer veilig zijn voor deze (geïmporteerde) godsdienstwaanzin.

Daar waar godsdienstwaanzinnigen roepen dat Wilders dood moet, en smalend spreken over Van Goghs moord, louter omdat zij gebruik maken/maakten van hun vrijheid van meningsuiting, zegt u in feite dat iedereen die als ZP over straat gaat in het gezicht mag worden getrapt omdat zij gebruik maken van hun vrijheid uiting te geven aan een aspect van de Nederlandse (!) cultuur.

Ziet u nu wat zo scheef is? Minderheden, afkomstig uit een ander land en een andere cultuur zoals u, eisen op agressieve toon (ook een aspect van die "warme" Ghanese cultuur misschien?) dat autochtone meerderheden (wier voorouders- zonder de hulp van uw voorouders - de welvaart in dit land hebben gecreëerd en voor de vrijheden waarvan u nu misbruik maakt hebben gevochten) zich aan u moeten aanpassen.

Dát is de manier waarop de multiculturele samenleving in Nederland in de praktijk uiteindelijk werkt.

Dank dus dat u met uw gedrag dit voor het niet-wakkere/kop-in-'t-zand-stekende deel van de autochtone bevolking zo duidelijk maakt.



Mocht mijn wiskundeleraar nog in leven zijn, dan zal hij (vermoedelijk niet voor 't eerst trouwens) keihard met z'n neus op de feiten worden gedrukt.

Dan is er tenminste nog iets waarom ik een klein beetje kan lachen in dit multiculturele drama.