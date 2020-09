Move over Gwen Stefani of een andere zanger(es) die ook heel goed is! De zingende buschauffeur Kees de Jonge in de mail, met een goedbedoeld(?) a capella advies voor Ferdinand Grapperhaus, de minister van Huiltranen die weliswaar nog de minister is van die 150 snaken in Den Haag maar NIET MEER DE MINISTER VAN HET VOLK! Dít is pas een motie van wantrouwen.