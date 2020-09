Zuhaib (19): Luisterde altijd 101Barz van de NPO en vond daarin de aanmoediging om andere rappers neer te steken. Kwam toen op de site Tieners achter tralies van het Openbaar Ministerie en besloot derhalve te beginnen aan een studie Econometrie en Operationele Research. Zijn favoriete vak is Vectorcalculus, vooral orthogonale projecties vindt hij verschrikkelijk interessant.

Fleur-Margriet (16): Had een poster van Frans Timmermans boven haar bed en werd daarom lid van de ordedienst van Extinction Rebellion. Ze heeft in haar leven flink wat FvD-jongeren op hun bek getimmerd, tot ze kennismaakte met de website Tieners achter tralies en nu zet ze zich in voor meer groen bij haar aan de Scheepvaartlaan in Gasselternijveen-Zuid.

Mohammed (18): Radicaliseerde onder de vleugels van een salafistische imam en hij dacht dat het geen probleem was in Nederland; de politietop kwam iftarren en dat zag hij als legitimering van zijn heilige strijd. MAAR! Toen kwam Mohammed terecht op de site Tieners achter tralies en nu is hij een van de leidende figuren op het gebied van gastro-intestinale chirurgie.

Rodney (17): Voetballiefhebber en hij vond de officiële speelbal van de Eredivisie zo indrukwekkend dat hij zich ging verdiepen in de teksten van de clientèle van reclasseringsambtenaar Kees de Koning. Hij was voorbestemd voor een loopbaan in het vrouwenvernederen, maar toen kwam hij op de website Tieners achter tralies en nu is hij goed op weg in de zoektocht naar het bewijs voor de Riemann-hypothese.

Volkert (51): Fervent luisteraar van Vroege Vogels. Toen hij de website Tieners achter de Tralies bezocht ruilde hij zijn Star Model 43 Firestar in voor een carrière in het vastgoed.

Constant (18): Deze nazi was lid van de Atomwaffen Division maar zijn bezoek aan de website Tieners achter tralies zette hem aan tot het kiezen van een eervol beroep; hij is nu duivenmelker en al zijn duiven hebben namen van verzetshelden.

Ismail (23): Deed iets met vlogjes. Kwam op de website Tieners achter tralies en is helaas nog steeds kansloos. Het project werkt immers niet bij iedereen.