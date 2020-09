: Alle. Advies voor thuiswerken is prima. En mensen die kwetsbaar of oud zijn aansporen om in zelfquarantaine te gaan en hen daarin ondersteunen (boodschappen-bezorgdiensten en dergelijke). Daar bereik je nagenoeg hetzelfde mee als wat we nu doen en het doet wonderen voor het moraal en de economie. Het virus is gewoon voor mensen onder de zestig niet gevaarlijk, tenzij je bepaald onderliggend lijden hebt. Dat is 'met de kennis van nu' en de '50% van Rutte' inmiddels wel duidelijk. We nemen nu allerlei maatregelen die hoogst dubieus zijn of ze werken (mondkapjes) en dat op de hele bevolking waarbij 85% het virus als een normaal griepvirus kan hebben. We moeten ons focussen op de kwetsbare groepen (verpleeghuizen, verpleeghuizen en verpleeghuizen).

Ondertussen vallen ziekenhuizen om omdat ze te weinig omzet hebben omdat de bezettingsgraad sinds maart op zijn gat ligt. Veel mensen gaan eerder dood dankzij de lockdown (omdat ze bijvoorbeeld kanker in een veel later stadium ontdekken, of dat ze met hartklachten niet naar de huisarts willen/durven te gaan). De persco had qua te redden levensjaren beter daarover kunnen gaan dan dat idioot mondkapjes-advies in auto's als je met de buurman ergens heen rijdt.