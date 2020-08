Zit toch een verschil in:

Fred heeft maandenlang lopen verkopen dat je afstand moet houden. En als het puntje bij het paaltje komt, dan is het: "Do as I say, not as I do".



In geval Baudet heeft zijn gedrag niet die lading van hypocrisie.



Dus: het hangt er een beetje vanaf wat u bedoelt met een Grapperhausje. Geen afstand houden? Ja. Maar een hypocriet varken zijn, dat meer gelijk is dan anderen? Nee. Dat dan weer niet.