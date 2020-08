In Zierikzee zitten ze helemaal in de nok van de piramide van Maslow te kutten en dus dacht iemand: kom laten we op het plein van Montmaertre (de pleinencultuur in Nederland zuigt ballen, maar dit is oprecht een mooi pleintje) een 3D Silly Walks-zebrapad bouwen. De eerste van het land. Een plek waar mensen 'op ludieke en komische manier oversteken'. Als wij oversteken willen we vooral naar de overkant maar hey, lekker gek doen, ieder zijn meug. "Zeker in deze tijden doordrenkt van ernst geeft dat mensen een glimlach op het gezicht", voorspelde kunstenares Inge de Groot. De praktijk is natuurlijk weer een stuk weerbarstiger. Er zijn meerdere mensen op hun plaat gegaan op het zebrapad. "Veiligheid boven alles en dus is het drie weken geleden geopende Silly Walks-zebrapad op het Zierikzeese Plein Montmaertre al weer afgesloten met hekken. Totdat er een oplossing is gevonden om valpartijen te voorkomen." Nederland, wat ben je toch een héérlijk kneuterig land.