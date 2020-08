"Ze zitten er nog hoor, in Syrië en Irak."

En het zou voor onze regering topprioriteit moeten hebben om ervoor te zorgen dat de ISers die jaren geleden vanuit Nederland naar het kalifaat zijn afgereisd, daar blijven, of althans nooit meer Nederland binnen komen. Je leest regelmatig over 23 vrouwen met ca 60 kinderen, waarvoor advocaat André Seebregts rechtszaken voert om de regering te dwingen die lieden 'op te halen'. Dat zijn dan vrouwen die in kamp Al Hol zitten, hoewel er ook weer een aantal ontsnapt waren en nu ergens in Idlib zitten, geloof ik. Maar er moeten er nog dozijnen daar rondzwerven op vrije voeten, die ergens in IS enclave-tjes zitten, die natuurlijk ook allemaal terug willen.

De regering moet veel duidelijker uitspreken dat die lui hier totaal niet welkom zijn, en ze zouden eindelijk eens hun verantwoordelijkheid moeten nemen door van al die lui collectief het Nederlanderschap in te trekken, maar vooralsnog gebeurt dat niet, en ben ik bang dat die IS ratten over een tijdje toch weer hier rondlopen. Daar wordt ook stevig voor gelobbyd door de Gutmenschen. Lees voor de grap de Brief vd Dag van drie weken geleden in de Volkskrant van ene Ad Corten (CDA). Ik vond die brief zo'n verschrikkelijke gotspe dat ik er op gereageerd heb - onder mijn echte naam uiteraard - maar mijn reactie werd niet geplaatst. Nou vind ik dat op zich geen ramp, maar er werd geen enkele reactie op die brief geplaatst, en dat vind ik dan wel kwalijk, want pleitbezorgers voor 'ophalen' en 'tweede kansen' krijgen ruim baan in de MSM, maar mensen die dat niet zo'n geweldig idee vinden, komen niet of nauwelijks aan bod.

Het ging om deze brief:

