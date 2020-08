De 2e wereldoorlog moet hoe dan ook, liefst elke dag een deel van ons leven bepalen, steeds weer moeten we eraan herinnerd worden, en bij voorkeur moet elke discussie of gesprek een verwijzing hebben naar 40-45. Dik 75 jaar na het einde is het dan vooral van belang om te melden dat Israëlische vliegtuigen over een concentratiekamp hebben gevlogen. Lest we forget. How can we forget? Dat wordt vrijwel onmogelijk gemaakt, als we het onderwerp niet normaal in de geschiedenis kunnen laten rusten.