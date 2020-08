Mei – november 2010

De schreeuwpartij van UWV-topman David Jongen tegen de verbouwereerde directeuren van Corduroy leek spontaan, maar was terdege voorbereid. Hoewel het onderwerp van gesprek woede over een onwelgevallige white paper was, had Jongen gezocht naar meer dirt. De voor de hand liggende bron van vuiligheid was natuurlijk operationeel directeur Diantha C. en met haar had hij de sessie voorbereid.

De manager boven Diantha C. en onder David Jongen, divisiedirecteur Paul Dirix, had de Corduroy-directeuren hierover geïnformeerd. Zijn motief: het UWV-bedrijfsbelang, dat niet gebaat was bij een ontsporing. Maar het had dus allemaal niet mogen baten. David Jongen was ballistic gegaan, maar ook uit de bocht gevlogen door off topic te beginnen over een van onze partners, Paul Peltzer. Dat blijkt geen slimme move.

Peltzer is een oudgediende bij UWV-voorganger Gak, die bij de oprichting van het UWV naar ons is overgestapt. Als insider is hij voor het UWV op allerlei plekken van waarde en hij is als adviseur en projectmanager veelgevraagd. Zijn laatste project was het project WIA, waar hij als rechterhand van programmamanager Cora S. optrad.

Net als de polisadministratie in 2007 was project WIA in 2008 volledig ontspoord. Dát wordt Peltzer niet aangerekend – zoiets gebeurt bij het UWV nooit – maar dat hij amoureuze betrekkingen zou onderhouden met zijn manager wel. En dat heeft vermoedelijk weer te maken met de zware beroerte die deze Cora S. heeft opgelopen. Niemand bij het UWV zegt het hardop, maar er heerst een soort van schuldgevoel over wat Cora – binnen en buiten het UWV geliefd – is overkomen. En dat schuldgevoel lijkt zich te ontladen op het hoofd van haar veronderstelde minnaar, Paul Peltzer.

UWV-topbestuurder David Jongen is dus begonnen over een 'affaire Peltzer', die alleen in wandelgangen en rookruimtes bestaat. Peltzer is nooit ergens van beschuldigd. Natuurlijk kan een affaire tussen twee mensen die in een hiërarchische relatie tot elkaar staan niet. Ik had hem daar ook op aangesproken, maar Peltzer ontkende dat er meer was dan vriendschap. Ik had moeten zeggen dat het beeld van een verhouding even erg is als de realiteit, maar dat had ik nagelaten. Dat was een fout, maar uiteindelijk ben ik niet Peltzers baas. Wij zijn een maatschap van gelijken.

Als David Jongen zijn tirade afsteekt en begint over de affaire Peltzer – weer zonder concreet te worden – zit Peltzer al twee jaar zonder werk. Naar eigen zeggen wordt hij bij elke poging bij de overheid een klus te vinden door krachten bij het UWV gedwarsboomd, tot in de top van het UWV. Na onze eerste, schokkende ervaring met David Jongen, ruim een jaar geleden, geloof ik hem. En nu wordt voor het eerst, met getuigen erbij, door de topman van het UWV gemeld dat er een 'affaire Peltzer' bestaat.

We vragen collega Peltzer wat er achter de haatcampagne vanuit het UWV zit. Peltzer zegt dat hij het oprecht niet weet, maar ik ken het UWV voldoende om het te kunnen raden. Peltzer wordt ervan verdacht zijn positie te hebben misbruikt voor het incasseren van kickbacks van inhuurkrachten, bij het UWV geen ongebruikelijke praktijk. Zo'n beschuldiging is even moeilijk te bewijzen als te ontkrachten, helemaal wanneer die niet hardop wordt uitgesproken.

We besluiten dat het tijd is voor onze partner op te komen. Het is nu of nooit: we hebben een heterdaad op topniveau inclusief getuigen. Medio juli gaat er daarom een brief-op-poten uit naar divisiedirecteur Dirix waarin wij opheldering eisen en David Jongen keihard beschuldigen van deelname aan een lastercampagne. Het is het soort brief waarvan je als topambtenaar niet wilt dat die in de publiciteit komt.

De reactie vanuit het UWV is dan ook volledig in damage control modus. Binnen een week ligt er een antwoordbrief van Diantha C. waarin alles wordt ontkend. Daar bovenop schakelt het UWV het interne integriteitsbureau in om de aantijgingen tegen de eigen topman te onderzoeken. Dat is een slimme zet. Net bij als de interne accountant rapporteert de interne integriteitsafdeling aan de Raad van Bestuur. David Jongen gaat dus worden onderzocht door zijn eigen ondergeschikte.

We ontvangen schriftelijke vragen van de integriteitsbaas en geven ondubbelzinnige antwoorden. Ik verbaas mij erover, want zo ontstaat er een dossier dat je als topman niet in de archieven wilt hebben. Misschien realiseren ze zich dat bij het UWV ook, want begin september worden we uitgenodigd voor een gesprek in de bestuurskamer. David Jongen heeft naast Paul Dirix ook de UWV-topjurist, Gillis Suurmond, erbij gehaald. Ze nemen dit echt serieus. Ik ben er met onze partner-annex-directeur Marjan Schnetz en natuurlijk met partner Paul Peltzer.

Het gesprek verloopt hallucinant. Het begint ermee dat David Jongen ons meedeelt dat hij officieel is vrijgepleit van elke vorm van niet-integer handelen. Voor hem ligt het onderzoeksrapport van de UWV-integriteitsmanager, Frans van Oostrum, waarin dat zou staan. Onze partner Marjan Schnetz, een deugdelijk opgeleide jurist, hoort het met zichtbare verbijstering aan. Daarna wordt het nog gekker als David Jongen beweert dat hij nooit over 'Peltzer' of een 'affaire Peltzer' heeft gesproken. Het is allemaal nooit gebeurd. Even overweeg ik om de enige aanwezige getuige, directeur Dirix, op de man af te vragen of hij kan bevestigen wat David Jongen beweert, maar ik laat het na. Paul Dirix is op dit niveau de enige UWV'er met fatsoen. Ik kan hem niet dwingen om te kiezen tussen de waarheid en zijn positie bij het UWV. Pas als we na de sessie de bestuurskamer uitlopen vraag ik Dirix wat we hier hebben meegemaakt. Dirix is ondubbelzinnig: "Natuurlijk heeft David de affaire Peltzer in het gesprek met Corduroy aangehaald. Ik zat er zelf bij."

De nasleep van het gebeuren is zoals je dat kunt verwachten bij een topbestuurder in damage control-modus. De UWV-jurist stuurt een gespreksverslag ter accordering op dat van geen kant klopt en wij sturen in reactie ons verslag op. Daarna stokt de communicatie. Oppervlakkig gezien hebben we weinig bereikt, maar ik tel mijn zegeningen. In de UWV-archieven ligt nu een dossier over deze bestuurder dat een stuk concreter is dan het achterbakse gefluister over Paul Peltzer. En belangrijker: voor het eerst heb ik David Jongen in real life in de ogen kunnen kijken en de momenten van paniek gezien. Ik weet nu wat mij te doen staat. En ik moet ook handelen, want van David Jongen zijn we anders nog niet verlost.

Naast David Jongen is er nog een verliezer, en dat is Paul Peltzer. Door de ontkenningen van Jongen is hij terug bij af. Diantha C. en de gezichtsloze UWV-sluipmoordenaars gaan gewoon door met hun praktijken. En anders dan David Jongen doen zij dat foutloos. Een laatste wanhoopskreet van Paul Peltzer richting David Jongen blijft vanzelfsprekend onbeantwoord.