Dat is ook precies wat mij stoort aan politiek en media, met smoesjes wordt het weer rechtgepraat: verveling Corona, drugs en alcohol, etc. Als het maar zo weer wordt verklaard zegt het volk ook dat het zo is. Beelden uit die wijken en vanaf het strand geven letterlijk wat anders weer: zij willen daar de dienst uitmaken, net als toen die lui die voor de supermarkt in Zaandam mensen van de fiets schopten. Dat is niet uit verveling, dat is vanuit de gedachte: dit is ons gebied met onze regels, niet die van de wet in Nederland. Maar zeer veel zittende politici en media vergoelijken alles weer met "bepaalde omstandigheden" en veel Nederlanders spelen dit spel angstvallig mee, want ze deugen liever mee dan de werkelijkheid te erkennen. Want alleen dan hoor je erbij.