Blank, zwart of bruin, NRC-correspondenten verwond je niet met rondslingerend puin. Ho. Nee. Wacht. Omdat stomme rotdictator Loekasjenko er in zijn eigen land een complete shitzooi van heeft gemaakt met een nepverkiezing waar ze zich zelfs bij D66 voor zouden schamen, ligt er nu een Nederlandse journalist in het ziekenhuis. Dat leest u goed. Emilie van Outeren werd zondag door "een nog onbekend projectiel" geraakt terwijl ze in Minsk verslag deed van de protesten tegen Loekasjenko. "Ze is vandaag voor verdere behandeling aangekomen in Nederland. Naar omstandigheden maakt ze het redelijk, ze is goed aanspreekbaar. Hoe lang ze in het ziekenhuis zal moeten blijven, is nog niet bekend." Veel beterschap, Emilie & Blijf met je rotpoten van de correspondenten van onze rotkranten af, Loekasjenko!

Ondertussen in Litouwen