Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 18:18 Israël valt Syrië al zeer regelmatig aan. Denk ook eens na waarom al die vluchtelingen uit Syrie en Irak naar Europa komen.

Diezelfde vluchtelingen welke door IsraAid in Griekenland opgevangen worden om naar Noord Europe verder geleid te worden. Tikkon Olam Kuif jwz

Greek refugee aid centers are mainly operated by Israelis; in Lesbos there is an Israeli school for Syrian, Iranian, Iraqi and Afghan refugees; and it is all part of a joint plan to revolutionize the concept of 'Tikkun Olam' and Jewish volunteering around the world.