stekkerinjeoor | 03-08-20 | 15:03

Zal niet gebeuren, want 'hoogst inhumaan'. En zelfs laf van de overheid, om een vrijbrief af te geven zo iemand gruwelijk af te laten maken door de burgerij. Die er vervolgens geen aanklacht van hoeft te duchten.

Liefhebbers genoeg, en juist daarom geen goed plan - al was het maar omdat je een potentiële psychopaat niet legaal wil laten oefenen op zo'n sujet.

Mijn idee blijft bij pedoseksuelen dat ze gecastreerd moeten worden.

Liefst worden ze opgespoord voordat ze tot onbedwingbare daden overgaan.

Hoorde een tijdje terug interessant interview met een behandelexpert.

De meeste pedo's weten al ruim voor hun twintigste hoe hun voorkeur in elkaar steekt. En ook dat het ongepast is, niet klopt, niet mag. Onderwijl worden zij ouder, terwijl hun doelgroep die enigszins omlijnde leeftijd houdt.

Contact met hen krijgen wordt dus steeds lastiger, als in dat het normaal kan lijken om ermee om te gaan.

Uit kennis en ervaring is gebleken dat pedo's geneigd zijn om rond hun dertigste toe te slaan. Ze hebben zich dan al zolang ingehouden, voelen hun contactkansen afnemen en raken in wanhoop. De meesten weten het alsnog te onderdrukken, omdat ze donders goed beseffen dat het abnormaal en onbehoorlijk is om kinderen zo te compromitteren.

Het blijkt echter dat er een flink deel der mensheid mee behept is - iedere generatie opnieuw. Door alle kleuren en sociale lagen heen.

Veel beter zou het dus zijn om openlijk deze info kenbaar te maken.

Voor mijn part met een Postbus 51 spotje. Zodat nu levende en toekomstige pedo's zich vrijwillig melden om hulp te krijgen. Dat zullen ze alleen opzoeken als ze zich veilig voelen om hun onmogelijke probleem aan te pakken.

Klinkt soft voor een deel der reaguurdersogen - so be it.

Ik denk dat er een veel groter deel mede snapt dat je er een grotere sloot ellende mee kan voorkomen.

Voor deze gast is het te laat. Die is per definitie af en hoort nooit meer vrij rond te fietsen.

Oh erbarme dat kleine slachtoffer, d'r vriendinnetje en hun naasten.