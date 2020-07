Ik zit vaak aan het water in Den Bosch en zo ken ik veel mensen die vaak op het water zijn. Zo is er een halve hippie van een jaar of 60 die vaak mensen het water om en in de stad laat zien. Vandaag had hij 2 vrouwen bij zich van in de 20 met een bikini aan die voor de grap voor mij gingen dansen. Dat was best leuk moet ik zeggen.