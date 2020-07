Familieomstandigheden, hebben we allemaal wel eens. Bijvoorbeeld al die mensen die niet op vakantie kunnen omdat ze geen inkomsten hebben omdat ze vanwege Het Virus hun zaak zagen vastlopen en hun eigen vermogen zagen verdampen. Of mensen die niet bij oma op bezoek konden in het verpleeghuis en er alleen achter het raam gezwaaid kon worden tijdens haar laatste dagen. Nee dat zijn niet helemaal eerlijke vergelijkingen, want ook bewindspersonen kunnen met "familieomstandigheden" geconfronteerd worden. Maar toch vertrouwen we dit "familieomstandigheden"-verhaal niet helemaal, want op 10 juli verklaarde ze al dat ze ondanks de sinds 15 juni geldende Code Oranje in Kopenhagen lekker puh toch naar haar tweede huis in haar tweede thuisland Zweden op verkansie zou gaan, maar dan op nieuw-normale wijze: “Normaal gesproken ga ik een maand naar Zweden. Ik ga wel, maar ik ga veel korter. Dat betekent dat ik in Nederland een soort thuisvakantie heb. Want dan ga ik twee weken in quarantaine.” Hee Karen. LEER EENS EEN KAMER LEZEN. Of in jouw geval: de temperatuur BUITEN de Kamer.