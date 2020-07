Man man man wat hebben we toch een geweldig land vol heerlijke inwoners, kundige barista's die kopjes espresso maken, machtige dijken, overvolle snelwegen en verrukkelijke fauna. In de laatste categorie presenteren wij u Friesland, ons op één na favoriete land en het land waar we vrijwillig onder toezicht van Jenny Douwes zouden staan als we niet in Nederland zouden wonen. Maar terwijl die Friezen allemaal druk zijn met kaatsen en schaatsen in Thialf is er zomaar een kudde flamingo's geland aan de Waddenkust. Prachtige beesten, prachtige DIEREN, en ook nog eens uitgevoerd in onze favoriete kleur. Verdomme zijn we wéér de hele dag emotioneel.