De morele grenzen van kuddeland Nederland moeten zo dubbel en dwars afgebakend worden dat zelfs op onze keurmerken een stickertje moet. Nu zijn de dierenliefhebbers weer boos, op het Beter Leven-keurmerk, en als de pindakaassmeerders boos zijn moet je oppassen - voor je het weet heeft er weer een politicus ruzie gehad met zo'n malle Volkert. U kent het Beter Leven-keurmerk vast wel: één sterretje klein beetje ruimte voor dier, twee sterretjes diertje ook naar buiten, drie sterretjes helemaal bio. Niet blind op varen, maar dan kunt u de richting bepalen. Faunabescherming (Sturmabteilung van de Partij voor de Dieren) desondanks helemaal kippig: "Haal dat keurmerk gewoon weg, zegt hij, en werk met verplichte schokkende teksten en plaatjes op verpakkingen, zoals op pakjes sigaretten. Daar zijn Peta en House of Animals (HoA) het grondig mee eens." Als Peta het met je eens is moet je gillen & wegrennen maar we zijn bij nader inzien heel erg VÓÓR de schokkende-teksten-en-plaatjesificatie van de totale samenleving. Dat je supermarktbeleving een grote koortsdroom van waarschuwingen is. Paar voorbeelden.