Jommes het is iedere dag wel een of andere themadag en laat het vandaag nou eens de Internationale Dag van de Tijger zijn. U kent ze allemaal van die boerderijen in Oklahoma en Florida waar tijgers worden gebruikt om de ex-man van Carole Baskin op te vreten. MAAR! Ze lopen ook in het wild en nu zijn er wat bijzondere knapen gefilmd in Thailand. De Indochinese makker alias de Chinese tijger om precies te zijn, er zijn er nog maar een paar honderd van dus dit is nogal een dingetje. Wel schijnen het allemaal kereltjes te zijn dus foekie foekie doen ho maar - maar wie zijn wij om een stempeltje te drukken op de seksuele voorkeuren van het tijgervolk. LIEV MAN & janken.