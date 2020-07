Twee maal eerder troffen ze elkaar. Deel 1 eindige met een armblessure voor Badr, deel 2 eindigde met een voetblessure voor Badr, dus het is enorm spannend met welke blessure van Badr deel 3 eindigt. De inkomsten van zo'n trilogie kan organisatie GLORY in ieder geval wel gebruiken, want ze waren nagenoeg KO door het Chinese virus. Al is het natuurlijk nog niet zeker of ze kaartjes voor publieksplaatsen mogen verkopen, of dat we het gewoon weer braaf voor de tv mogen gadeslaan. Het gevecht zal naar verluidt plaatsvinden op aanstaande 20 december, "De organisatie wil nog niet bevestigen of het puur een wereldtitelgevecht wordt tussen beide zwaargewichten. (...) De onderhandelingen zijn nog in volle gang en binnen enkele weken wil Glory alle partijen bekend maken." Glory zelf is iets cryptischer, "The event will be headlined by the best heavyweight fighters in the world including Rico Verhoeven, Badr Hari, and Jamal Ben Saddik, who will compete on the same night."