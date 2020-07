Stukje zelfcorrectie en dank voor de memorie.

¨kleurendoof en toonblind gansje heeft al jarenlang commentaar van mensen die zich gekwetst kunnen voelen¨.

Puur omdat ik geen empathie heb zou ik geen sympathie kunnen voelen met de boze dames. Ik snap heel goed het nadragen van de stomme opmerking.

Ik blijf bij mijn draconische vertaling, bestrijd de stimatiserende wijze waarop boze vrouwen met NPC/SJW-labels worden volgehangen.

Label "zwart, Afrikaans, negroïde" geeft een niet strikt noodzakelijk stukje achtergrond, Prima om wel te vermelden.

Kreet "Anti-rassies" is een SJW strijdlabel, ieder die het opgeplakt krijgt is soldaat in de goede strijd. Ieder die het niet opgeplakt krijgt is al snel de vijand en wie het zich niet laat aankleven is openlijk rassist.

Ik zie die soldaten altijd LZVE negeren, het gaat ze helemaal niet om een juist iets.

Misdadigersrap is een sociale subversie die middels geweld en wansmaak de zwarte en witte broeders verdeelt. Or did it?

n-woord overgevoeligheid ziet eruit als een soortgelijke subversie. Het is een panische reactie op natuurlijk verschijnsel awkward.

Wanneer mensen in gesprek zijn is het geen onderwerp.

Iets in het gesprek kan veroorzaken dat het Wel een onderwerp is.

Men kan bijvoorbeeld opmerken niet een loot te zijn van een tak aan de stam van dezelfde boom in de tuin.

Nu hebben we misschien even situatie awkward.

Het NL woord neger heeft niet of minder dezelfde connotatie als het us-EN woord nigger. Ik zeg er vanzelf "niet", maar realiseer me dat dit een bewustheidsdingetje kan zijn dus "minder". Misdadigheidsverheerlijkend beladen woord niggah. was gangbaar, iedereen zei het woord tegen iedereen en z´n oma. Het leek te gaan verbroederen. Er zijn zwarte en bruine mensen in de joe-ef-es-ee die het woord niggah gebuiken om de trash-people en garbage-human_beans mee aan te duiden en Dam´ if I care they be black blue white yello purple green, or is hoppin' on one leg that shit don't matter.

Beschaafde mensen draaien geen bolus bij de buren voor de deur.

De zwartste humor is het beste, maar dat is behouden aan vrienden.

Clyde tegen Karel: yo my niggah wazzup

Karel tegen Clyde: ey cracka howsit hangin'

Bij baiten moet je er altijd intrappen en nooit negeren,

een misbgrepen hint kan nog worden rechtgezet.

Hierna is de awkward voorbij en zoniet dan was men al niet in gesprek.

Wij allemaal samen kunnen er niets over zeggen.

Veel dingen die op internet staan gaan ons niets aan.

Mensen die in gesprek zijn vormen een ad-hoc stam, met een eigen cultuur.

Woorden van het gesprek zijn de planten en bloemen in de tuin

Eva prikte d'r wortel in de verkeerde tuin.