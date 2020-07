Goed nieuws inzake het tweede deel van onze tweedelige serie 'ANP Foto Legal Department pakt kleine sportverenigingen keihard aan' (deel 1 hier). Een onoplettende en inmiddels overleden webmaster van schaakvereniging Het Kasteel (24 leden, 12 likes op Facebook) uit IJsselstein plaatste een fotootje van een schaakbord op de website, maar dat schaakbord bleek gekiekt door een ANP-fotograaf. Foutje bedankt, toch 216 euro betalen aan het ANP. Het zullen de regels wel zijn, maar het is vrij schraperig en we feliciteren John de Mol van harte met het feit dat zijn eerste gang bij Ciel Bleu is betaald door een stel schakende grijsaards uit IJsselstein. Never forget ook die ene keer dat een kind van negen jaar oud haar groep 6-werkstuk over kippen online had gekwakt, en het Legal Department van het ANP 318 euro + kosten kwam halen. ENFIN, een nobele GeenStijl-lezer die zijn ochtend altijd begint met Larsen = Nimzowitsch (1.b3) heeft aangeboden de boete van 216 euro over te nemen van de schaakclub. Die koppelen we dus even netjes aan elkaar. Zo'n prachtig gebaar. Dat is toch machtig mooi.