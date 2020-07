Kan iemand van deze in het Turks vertalen, wil Kemal graag een hart onder de riem steken en ik vind de toepasselijkheid huiveringwekkend.

Jaren lang was jij mijn gabber

als een broer hield ik van jou

ik zie je nog daar op de stoep staan

je stond te rillen van de kou

Zonder huis en zonder centen

zelfs je vrouw ook die was je kwijt

Ik zei: kom zo lang hier wonen

maar daarvan heb ik nu spijt

Hielp ik je daarom uit de goot

was dan jou vriendschap niet zo groot

Hoe vaak lag jij daar in mijn bed

Zag jij nooit van je vriend, aan de muur zijn trouwportret

ging er dan echt niets door je heen,

ben jij zo hard en zo gemeen,

maar alles is voorbij, je nam haar weg van mij,

het is jammer, onze vriendschap is voorbij

nooit vroeg ik aan jou een stuiver

dat je mee-at was gewoon

zelfs als jij een keer wou stappen

gaf ik jou iets van mijn loon

k gaf je alles, zelfs mijn kleren

want een vriend die laat je niet staan

ben je alles dan vergeten

waarom deed je mij dit aan

Hielp ik je daarom uit de goot

was dan jou vriendschap niet zo groot

hoe vaak lag jij daar in mijn bed

zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret

ging er dan echt niets door je heen

ben je zo hard en zo gemeen

maar alles is voorbij

je nam haar weg van mij

wat een vriend ja wat een vriend was jij voor mij

Hielp ik je daarom uit de goot

was dan jou vriendschap niet zo groot

hoe vaak lag jij daar in mijn bed

zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret

ging er dan echt niets door je heen

ben je zo hard en zo gemeen

maar alles is voorbij

je nam haar weg van mij

wat een vriend ja, wat een vriend was jij voor mij