U dacht natuurlijk, zo'n das, dat is een gezellig makkertje met z'n lekkere vacht, beetje aaien en knuffelen enzo, nou mooi niet. Een mevrouw in Drenthe die niet met haar naam in de krant wil, en terecht want voor je het weet staan er tien van die dassen voor je deur, is aangevallen door zo'n beest. "De das greep me bij m'n enkel. Ik voel nog die snuit en die haren. In een reflex gaf ik het dier een schop. Had ik later wel spijt van. (...) Na die schop zette het dier weer de achtervolging in. Als ik eraan terugdenk, hoor ik weer het geluid van die nagels op het wegdek. Dat gekras, brrrr." De mevrouw is een ervaring rijker, maar de mogelijke vriendschap armer. Volgens de boswachter hoeft de mevrouw in ieder niet bang te zijn voor een tweede aanval van de das maar wij weten wel beter. Eén kwaadwillende das die het weer eens heeft verpest voor de meerderheid van het dassengilde. Het is overigens niet bekend of de das een jongere is, of de mevrouw homoseksuele gevoelens koestert, of dat ze zich beledigend heeft uitgelaten over de dassenprofeet, Freek Vonk.