Als IT'er jarenlang verslaafd geweest aan koffie. En dan ineens flink gaan sporten. Tot je in elkaar stort op de gym en men denkt dat je een hartaanval hebt en in paniek slaat. M'n lichaam trok het gewoon niet meer, energie op. Het bijkomen en naar huis gaan was niet zo'n probleem, het was gewoon voeding, maar thuis opnieuw 3 trappen op was toch ff net iets teveel. En toen lag ik voor 5 uur voor pampus op de grond met een buurvrouw die gelukkig zich over me ontfermde. Heerlijke tieten, dat wel. Het heeft uiteindelijk 2 jaar geduurd en een vertrek vanuit Nederland naar een ander land om erbovenop te komen. Vraag niet waarom. M'n leven in Nederland was compleet verkeerd en kon op de langere termijn ook niet goed blijven gaan. Geen drugs ofzo, geen drank, helemaal niets. Maar je raakt zo in dat molentje gewend dat je denkt dat het goed gaat totdat de man met de hamer je een mokerslag om je pan verkoopt.

Nu 2.5 jaar verder eet ik 2x warm per dag, beweeg en neuk ik veel meer dan voorheen en heb veel meer energie over. Nederland was qua werkdruk en vooral belastingdruk niet goed voor me.