De ANP-nieuwsfoto's van de week spreken soms voor zich, maar vaker nog is het eigenlijk leuker om niet precies te weten waar het over gaat. De mevrouw op deze foto wil blijkbaar iets, maar wat dan?

Wat wil deze mevrouw?

A) Aandacht voor de Stichting Zaadslikkers, die propageren dat je meloenzaad niet uit moet spugen maar gewoon op moet vreten.

B) Iets met de meloenen van Sydney Sweeney.

C) Meer BTW op groente en fruit.

D) Een caffeïnevrije havermelklatte.

E) Meer filmpjes van Charles Groenhuijsen.

F) Aandacht voor de Palestijnse zaak op een protest in Tel Aviv.

G) Aandacht voor de Israëlische zaak op een protest in Ramallah.

H) aha. Nee natuurlijk niet G. Het is F.

I) Terug naar de tijd dat watermeloenen nog niet in plastic folie verkocht werden.

J) Terug naar Oegstgeest.

K) Anders, namelijk...