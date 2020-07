Gordon (die eigenlijk Cornelis Heuckeroth heet) zoop heel veel, wel 25 wodka-cola light per dag, cola light want hij moet natuurlijk wel aan zijn lijn denken, over lijn gesproken, hij snoof 3 tot 4 gram coke per dag, tot hij op een gegeven moment dacht: ja nu is het genoeg, hij ging naar Zuid-Afrika, en sindsdien zit hij megalekker in zijn vel, het is ook wel moeilijk hoor, want hij bevond zich echt in een diep dal, maar hij is uit dat dal geklommen en nu gaat het echt fantastisch met Gordon, hij zit lekker in zijn vel, hij had ook even een terugval met coke en drank, maar hij is zoooo blij dat hij weer clean is, misschien kan Gordon over twee jaar weer wat drinken, maar hij is wel veel afgevallen en dan moet je denken aan een paar kilo, het is geweldig dat hij die troep niet meer gebruikt, misschien krijgt hij ook nog een keer een lekkere vent want dat mist hij wel maar hij zit wel lekker in zijn vel. Einde.