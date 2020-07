Waarom mogen voetbalsupporters en hooligans niet demonstreren? Waar slaat dat op? "Ze hebben gesnoven." Bewijs dat maar. Gesnoven hebben is in Nederland overigens niet strafbaar. Het bezitten van drugs is strafbaar en gedrag kan strafbaar zijn. Pas als die doorgesnoven hooligans zich misdragen, pas dan is er een reden om in te grijpen; er is geen reden om in te grijpen, puur en alleen omdat het hooligans zijn en omdat ze - wellicht - gesnoven hebben.

Edit: ik lees overal dat er signalen waren dat die hooligans "de openbare orde wilden verstoren..." Maar de vraag is niet wat hun intentie was om daar naartoe te gaan, de vraag is hoe ze zich gedroegen. Verstoorden ze de openbare orde? Nee? Dan had je ze niet moeten sommeren om te vertrekken, maar dan had je ze moeten laten demonstreren en dan had je moeten afwachten. Je kan niet zomaar even preventief demonstraties verbieden, omdat er weleens wat zou kunnen gaan gebeuren. Dat is onliberaal en ondemocratisch.