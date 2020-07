GS, jullie zijn altijd zo van het zeggen waar het op staat.

Welnu, noem het eens gewoon voor eens en voor altijd Only Black And Left Lives Matter.

Ik hoor die racisten namelijk nooit als er weer eens een blanke vermoord wordt door een zwarte, of blanke boeren uitgemoord worden door zwarte roversbendes in Zuid-Afrika of Zimbabwe.

Ik hoor ze nooit over zwarten die elkaar afslachten.

Ik hoor ze nooit over weer eens een leuk Islam-ritueeltje zoals, ach noem eens wat, het opblazen van een concertzaal in Manchester vol met jonge kinderen of het neermaaien van een volle concertzaal in Parijs.

Werkelijk nooit (N.O.O.I.T.) enig protest of grote demonstratie gezien van diezelfde lui.

Onderscheid op basis van huidskleur en/of religie het dat.

Zo duidelijk, ze doen het niet eens achterbaks of met een omweg.

Simpelweg omdat ze er door het Linkse Honden Bolwerk MSM mee weg komen.