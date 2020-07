Je hebt de Eik van Enschede (Pieter Omtzigt), maar er is ook een Gladiool uit Glanerbrug: Dennis Schouten, sterverslaggever van PowNed en de meest onverzettelijke Restvannederlander van Medialand. Dennis oet Twente is pas 24 maar heeft al een tamelijk indrukwekkende carrière (én een TIA) op zijn naam. Werd bekogeld met koffiemokken in Poelenburg. Hielp Jan Roos weer aan werk met de vlogcast 'Roddelpraat'. Kreeg onlangs midden in de nacht Black Lives Matter aan zijn deur na een keurige reportage over een demonstratie in Den Haag. En hij heeft óók nog gewerkt voor dat verderfelijke Veronica Inside. Kroeggespreksstof genoeg dus voor Chips. Nootjes. Bier, en misschien kan Tom Staal dan ook een keer in Roddelpraat.

