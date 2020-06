D'r is zogenaamd weer eens iemand weggepest van Twitter hoor. De waarheid ligt natuurlijk iets genuanceerder en dat leest u gewoon hier, maar desalniettemin regent het al de hele avond en nacht gejank over 'wat is dit lelijk' en 'waar gaat het heen met deze wereld'. De stand van het land die de godganse tijd wordt afgewogen aan het totaal verkankerde klimaat op Twitter, kennelijk heeft iemand ooit bedacht dat Twitter representatief is voor de sociologische structuren. We zullen iedereen meteen uit de brand helpen: uw Twitterbubbel is niet de thermometer in de kont van de samenleving. Voorbeeld. De hele ochtend is Sybren Kooistra trending topic en dat is een of andere door Arthur van Amerongen geobsedeerde margedwaas met een veterstrikdiploma van GroenLinks. Een teek in je bubbel waar mensen in Friesland, Overijssel of Groningen nog nooit van hebben gehoord, ga eens koffiedrinken op een terras in Zwolle en vraag naar Sybren Kooistra en de ober vraagt op zijn beurt of Waku Waku nog op tv is, maar op Twitter fulmineert 'de andere kant' al de hele ochtend dat die knakker niet wijs is en waar het heen gaat met deze wereld. Oplossing: mute, klaar & doorlopen mensen, want het leven is zo veel leuker als je dat soort halfjes gewoon lekker in hun eigen sop laat gaarkoken.

Twitterracisme, ook zo'n ding, door een paar anonieme draken die op de basisschool zijn gepest met het liedje 'rood haar is varkenshaar' en nu veilig achter een firewall mensen uitschelden voor 'aap', en als ze straks bij de Albert Heijn een kratje bier halen te schijterig zijn de kassamejuffrouw opmerkzaam te maken van het feit dat de Hertog Jan in de bonus is. Twitterracisme door een stel anonieme bedplassers is NIET representatief voor de staat van Nederland - hoewel blanke mensen daar natuurlijk niks van mogen zeggen want 'die weten niet hoe dat is' - en twaalf activistische extremisten die Zwarte Piet op de bek willen schoppen zijn dat óók niet. Fiets eens door het park en de wereld ziet er alweer een stuk gezelliger uit.

Bedreigingen, zelfde laken een pak. Er was in 2010 een of andere Twittermoord in New York City maar daar heb je wijken waar ze elkaar dagelijks voor de kloten schieten. Probeer een paar Twitterfitties te zoeken die zijn uitgemond in een mano a mano matpartij op de parkeerplaats en je moet verdomd hard je best doen. Dat voortdurende gezeik over trollenlegers dit en trollenlegers dat en alsof Wierd Duk voor beide kampen de allerbelangrijkste persoon van het land is, zijnde de duivel, zijnde de messias: het lijkt godverdomme wel of iedereen eens wat meer moet gaan neuken want de frustratie druipt ervan af, van dat hele Twitter.

De polarisatie die je krijgt door dat kut-Twitter. Zo'n Sander Schimmelpenninck, het zal in het echt vast een aardig kereltje zijn, maar op Twitter is het een stuk in cement gestoken gejank. Het mannetje plant 140 brandnetels per tweet en het volk grijpt de steel gretig vast, waarop iedereen weer over elkaar heen ligt te rollebollen over wie 'domrechts' is en wie 'een linkse idioot' is. Mute, mute words, nonochannel en klaar met dat kinderachtige gekonkel. Er zijn zat mensen die het wel leuk vinden en daar hoef JIJ je dag niet door te laten vergallen. Alsof Twitter een alternatieve werkelijkheid is die precies schetst hoe de wereld eruitziet. Het is een punaise in een kavel met schrikdraad eromheen. Je zou eens met je grootste Twittervijand in de kroeg moeten gaan zitten, kijken of iedereen dan nog steeds zo'n grote bek heeft.

Op Twitter is dat namelijk vrij onmogelijk, want daar wordt status langs een meetlat van het aantal volgens gelegd. Volgersracisme. "En wie ben jij dan met je 40 volgers." De morele verhevenheid die wordt ontleend aan het feit dat iemand meer volgers heeft, en ondertussen zit je werkloos thuis, is je wijf bij je weg en zit je 's avonds in een hoekje jankend aan je pik te trekken. Sowieso, die ongeschreven spelregels op Twitter, om te mogen janken als iemand je een blockje heeft gegeven, of de gedachte dat je een wedstrijdje ver pissen hebt gewonnen als iemand je de moeder blockt. "Hij heeft mij geblockt snik snik" of "Ik heb de discussie gewonnen want block hahaaa". Kerel, als je in het café staat ga je ook niet je avond vergooien door te ouwehoeren met een of andere weggooier. Dan ga je weg, naar een ander tafeltje, waar het wél gezellig is.

Wat iedereen zich eens zou moeten afvragen: wat doe ik eigenlijk nog op Twitter, behalve dan nieuwsgaring want daar het is medium wél verdomd handig voor, als je na iedere onwelgevallige tweet in een hoek ligt te janken over polarisatie? Dan moet je weg. If you can't stand the heat, get out of the kitchen, en het is héérlijk in de woonkamer.

Die Twittercultuur in de keuken is namelijk KAPOT en de omgeving stinkt naar pis van verslaafde idioten. Ga eens even lekker naar buiten, de frisse lucht in, en flikker die app van je telefoon.