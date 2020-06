Spannend! Een soort Rumble in the Jungle maar dan tussen twee makkers van tegen de honderd, met een mening over het feit dat je straks heel zachtjes 'joepie goal' moet fluisteren als FC Groningen de 5-0 maakt tegen Ajax. Ab 'sofort tot 2059 in lockdown, het openbare leven plat iedereen gaat eraan alles gaat dood & koop wc-papier, stop bejaarden veilig weg in een mottige kelder en neem alvast afscheid van je arme tante' Osterhaus versus Maurice 'raampje open' de Hond. Maurice twittert zich een ongeluk met cynische berichten: hij vindt die anderhalve meter kreukelzone van het RIVM maar onzin en dat probeert hij aan te tonen met die staafjes en die diagrammetjes van 'm. Of iemand in debat wil. Komt dat even goed uit, Ab Osterhaus is namelijk de Sylvie Meis onder de virologen - niet dat Ab Osterhaus in zijn bikini op het strand zijn kamelenteen de sporen geeft, maar Ab geilt nogal op draaiende camera's. And there we have it, een debat over de zin en de onzin van de coronamaatregelen, tussen een peilbaken en de Engel van de Armageddon. Zin in, LIVE op BNR.

UPDATE: Ab: "De wereld staat er belabberd voor1!1"

UPDATE: Maurice: "Schuld van airco's."

UPDATE: Jörgen wil iets doen met luisteraars maar Maurice wil zijn punt over voorwerpen afmaken. Anders wil hij na twaalf uur een tweede uur. "Maak je punt af", zegt Jörgen.

UPDATE: Maurice: "Als je op Schiphol loopt hoor je ook niet de hele tijd dat het vliegtuig eventueel kan neerstorten."

UPDATE: Ab & Maurice: "Kans op een tweede golf is heel groot."

UPDATE: Luisteraar Jacco: "AB! U KOMT MET CIJFERS DIE NIET KLOPPEN. KOM EENS MET CIJFERS DIE KLOPPEN."

UPDATE: Jörgen zegt 'sorry' omdat hij Maurice niet genoeg aan het woord heeft gelaten. Volgens Maurice is het zaak om te voorkomen dat er zogeheten 'superspread-events' plaatsvinden. Hij begint het verhaal over de aerosols en dat besmettingen alleen binnen plaatsvinden. Hij wil een 'Deltaplan Ventilatie', om te voorkomen dat er in het najaar een tweede golf komt. Ab is het met heel veel dingen eigenlijk wel eens.

UPDATE: Kennelijk heeft Jörgen tijdens het reclameblok een grote bek van Maurice gekregen, want hij heeft inmiddels al 100x 'sorry' gezegd. Luisteraar Kitty komt met de allerkutste vraag ooit en het is ook nog eens niet te verstaan. Jörgen kapt de verbinding af, later Kitty.

UPDATE: Geen kwaliteit van BNR-luisteraars: bondig formuleren.

UPDATE: BNR-inbellers zijn he-le-maal klaar met corona.

UPDATE: Maurice wil zijn Deltaplan Ventilatie en een taskforce en wel jetzt: "Als het herfst wordt, zijn we te laat. De kern is: mensen als Ab hebben geen clue waarom het virus uitbarst in Amerika."

UPDATE: Ab is het wel eens met Maurice, maar niet eens met de opmerking dat hij 'geen clue' heeft. Jörgen vindt het een mooie afsluiting. Einde.