Meer dan 2200 jaar nadat Hannibal met zijn olifanten over de Alpen trok gaan Janet (52) en Monique (45) op de scootmobiel naar München. Als volstrekte bazinnen, achthonderd kilometer heen, achthonderd kilometer terug, en het had zomaar de lijfspreuk van een Amerikaans sportmerk kunnen zijn. Gewoon doen. Want in München, 'daar vertoeft hun favoriete volkszanger Andreas Gabalier regelmatig'. Het is fantastisch, het is feelgood en het is inspiratie voor iedereen die deze week een paar ijsblokjes in het kannetje water wil doen, maar zichzelf de veldtocht naar de schuur bespaart (daar staat immers de vriezer) omdat het 'zonder die ijsblokjes ook wel lekker is'. "Sommigen zeggen: 'Jullie zijn hartstikke gek'." Niet in ons woordenboek, Janet en Monique. Jullie zijn fucking legendarisch.