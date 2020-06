Nederland is compleet verkocht:

Chemelot in Zuid Limburg is in handen van Sabic (een Saoedisch bedrijf) en Hoogovens in Wijk aan Zee is in handen van Tata (een Indiaas bedrijf), andere bekende bedrijven in buitenlandse handen zijn bijvoorbeeld Fokker en DAF.

De NAM? Voor de helft Exxon Mobil, de andere helft Shell (dus voor 25% eigendom Nederland).

Nuon is Zweeds geworden, Essent is Duits geworden (RWE) en onlangs is Eneco Japans geworden.

De bekendste Nederlandse ICT bedrijven (Origin en Cap Volmac bijvoorbeeld) zijn opgegaan in Frans Nederlandse consortia. BAAN is ook overgenomen door weet niet wie en verder hebben we geloof ik nog Exact, Adyen en Unit4 Agresso (half Noors), Booking.com? -- Amerikaans geworden.

Goederenoverslag, ECT in Rotterdam een van de grootsten is in Chinese handen.

Fondsen, zoals Robeco? Robeco is verkocht aan Japan.

Kranten zijn voornamelijk in Vlaamse handen.

En wat ik nog allemaal vergeten ben.

Prettige dag verder ...