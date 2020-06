Hallo werkloze Villamedia-freelancer met zero inkomen en geen zin om asperges te steken danwel akkers te beregenen. Er is ook leuk (en nuttig) werk voor een beter Nederland. En nog in de avonduren ook, dus de hele dag in je bed liggen en klagen hoe slecht het gaat kan nog steeds. Ratten knallen. Knaagdierdtuigh wordt met de dag brutaler, omdat gifkorrels niet meer mogen.



Anders alsdan de meeste plunderaars hebben ratten een heel hoog IQ, en er zijn gevallen bekend dat ratten homerisch lachend een rattenval disabelen door er een takje in te peuren (waar gebeurd - red.) Bekwaam u in de nobele negotie van de pest control, en word en passsant gun savvy in deze tijden van corona revolutie. Zitten die nertsen dan nog keurig opgehokt in fokkerijen, de rat banjert vrijelijk rond in dit land dat Ons Land is, met alle vieze ziektes van dien.

Een beetje powerhouse PCP Air Gun met night vision om ratten te knallen is ongeveer net zo'n investering alsdan een nieuwe Macbook Pro met toebehoren, dus dat mag het probleem niet zijn voor de eenpittert. Er is voldoende werk in Den Haag, Schijndel, Groningen., Noord-Holland. Enfin, hou deze nieuwsfeed in de gaten voor de locaties met veel emplooi. Succes met ondernemen.