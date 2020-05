Zit je op een terras wordt je constant herinnerd aan protocollen, sfeer is ver te zoeken, afstand houden, moeilijke omstandigheden en vrees voor hoge prijzen. Mensen staan te dringen om een plekje of staan te wachten tot je opgerot bent, heerlijk genieten van je rust is dat. De kans dat iemand met drank in zijn lijf even de boel op stelten zet. En meer van dat onheil.

Zolang de beperkingen niet afgeschaft zijn, zie ik geen reden om een terras, restaurant of dergelijk horeca bedrijf te bezoeken. En wat de horeca zelf betreft, met dit soort beperkingen maak je geen omzet die echt kostendekkend en/of winstgevend is lijkt me. Helaas.