Om aan te tonen hoe schaamteloos er wordt gefraudeerd, overhandigt Samir de Volkskrant een lijst met namen en telefoonnummers van vijf scholen, veelal opgericht door jonge Syriërs, die volgens hem malafide te werk gaan. Om inzicht te krijgen in hun modus operandi, nemen we de proef op de som. Omdat geen enkele taalschool fraude openlijk zal toegeven in een gesprek met een journalist, wordt besloten een Syrische statushouder in te huren die zich zal voordoen als een inburgeraar die op zoek is naar een geschikte taalschool. Haar schuilnaam: Lina.

Lina, via WhatsApp: ‘Hallo, kan ik me bij jullie inschrijven?’

Ahmad Abo Rashed: ‘Wees welkom’

Lina: ‘Verstrekken jullie ook cadeaukaarten?’

Lina: ‘Voor elk contract krijg ik een Mediamarkt-kaart, toch?’

Ahmad Abo Rashed: ‘Ja, we geven Mediamarkt-kaarten ter waarde van 350 euro per getekend contract’

Lina: ‘Kan ik me ook inschrijven zonder lessen te volgen?’

Ahmad Abo Rashed: ‘Ja, dat kan’