Mogen we het zeggen ja we mogen het zeggen, Christopher Nolan is de grootste regisseur van deze tijd. De doodzieke Batman-trilogie met de legendarische Dark Knight maar ook met de vrijwel net zo toffe Dark Knight Rises met de gruwelijke Bane. Memento, Inception, Interstellar - zonder twijfel een van de beste films ooit - & Dunkirk: de man kán geen slechte films maken. En nu is er de trailer van zijn nieuwe rammer Tenet, met ónze Hoyte van Hoytema achter de camera, en met in de hoofdrollen John David Washington (DE ZOON VAN) en Robert Pattinson. Nou Pathé, sign us the fuck up.