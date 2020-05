:

Gazprom is inderdaad groot en daar gaan we in de komende jaren nog veel van horen, zeker nu we in Nederland van het gas af gaan (lees: moeten) en het dus moeten importeren. Neemt niet weg dat Gazprom een staatsbedrijf is en er zeer grote geopolitieke belangen spelen. Over deze bovenlaag heb ik het, niet over individuele medewerkers uiteraard. Hetzelfde geldt overigens voor de VS met LNG.