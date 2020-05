"Is dat niet evenzeer het geval met de klimaatcrisis? Die is veel ernstiger dan veel mensen beseffen. Het is heel bijzonder dat in 2015 de politieke leiders van alle landen in Parijs hebben besloten dat de temperatuur op aarde deze eeuw niet meer dan 1,5 graad mag stijgen, hoogstens 2 graden. Een mondiaal besluit, dat nationaal moet worden geëffectueerd. En daar komt vooralsnog weinig van terecht. Nog steeds worden er niet minder fossiele brandstoffen verstookt. Maar als de temperatuur deze eeuw 2 graden stijgt, zijn wetenschappers bang dat het leidt tot een verdere stijging, zelfs als er daarna geen koolstofdioxide meer zou worden geproduceerd.

Met andere woorden, er is een redelijke kans dat een temperatuurstijging van 2 graden leidt tot onomkeerbare gevolgen. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er dan al zoveel ijs smelt, dat daardoor minder zonlicht wordt gereflecteerd, met als gevolg dat de temperatuur nog meer blijft toenemen. Ook is het mogelijk dat thermofrostlagen in Alaska en in Siberië smelten, wat een enorme uitstoot van broeikasgassen zou veroorzaken. Als dit besef gaat doordringen tot de bevolking zullen de politieke verschillen tussen links en rechts, tussen open en gesloten, tussen nationaal en mondiaal, veel onzichtbaarder worden, zoals in een oorlog.

Dit voorjaar worden we geconfronteerd met het coronavirus. De eerste echte pandemie sinds de Spaanse griep in 1919. Wat te doen? Wat te doen met een mondiaal probleem in een wereld met nationale leiders? Er is verschil van mening over de wenselijkheid van een zo totaal mogelijke lockdown tegenover een mindere lockdown met de mogelijkheid om groepsimmuniteit op te bouwen. Doorslaggevend bij die keuze lijkt mij het vertrouwen dat je hebt in het vinden van een vaccin.

Bij een complete lockdown blijft de bevolking zeer kwetsbaar voor het virus, met mogelijk dus heel wat doden in de toekomst. Groepsimmuniteit geeft meer bescherming in de toekomst, maar bij het bereiken ervan sterven er heel wat mensen. Als je erop vertrouwt dat de wetenschap er op redelijk korte termijn iets op gaat vinden, lijkt een vergaande lockdown, zoals die in verschillende landen wordt gerealiseerd, dan ook verdedigbaar. Gaat dat lang duren, dan is er veel te zeggen voor groepsimmuniteit. Hoe dan ook, het is een internationaal probleem, waarbij nationale verschillen in het niet vallen, zoals in een oorlog. Het doet er dan bitter weinig toe van welke partij een nieuwe minister van Volksgezondheid is. Beschikbaarheid van deskundigheid is dan veel belangrijker."

QUIZVRAAG! Is dit een essay van Jan Terlouw over de OORLOG?

A) Nee, het is een toespraak Jesse Klaver op een of ander klimaatcongres

B) Nee, het is de nieuwe Twitter-bio van Paulus de Franskabouter - Frans Timmermans

C) Nee! Rutger Bregman zat te schijten, echt vies, maar het wc-papier was op, en toen schreef hij deze tekst op zijn laatste velletje

D) Nee, Greta Thunberg was aan het scrabbelen met haar nichtje van 6. Greta pakte een paar lettertjes uit de zak, plaatste ze op haar bordje en toen verscheen deze lap, ongelooflijk

E) Nee, het is een @ van Gerrit Hiemstra aan het adres van Thierry Baudet

F) Ja, het is een stuk uit een essay van Jan Terlouw, over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, en het draagt de titel 'De oorlog driekwart eeuw later'