Best lastig om deze peiling te analyseren…

De VVD blijft profiteren van de crisis dankzij de premierbonus. Mensen letten altijd meer op vorm dan op inhoud en Rutte wordt voortdurend in beeld gebracht als de leider in moeilijke tijden. De presentatie is steeds belangrijker dan de inhoud zelf want Nederland doet het slechter dan veel andere landen maar omdat Rutte zichzelf weet te verkopen, werkt het in de peilingen voor zijn partij steeds gunstig uit. Op het juiste moment ernstig kijken dus en op een ander moment, als het kan, lachen in de camera. Bij succes jezelf prijzen en laten prijzen, bij falen je verschuilen achter de deskundigen die helaas soms fouten maken. Loze slogans als: ‘Samen sterk’ en ‘Alleen samen verslaan we corona’ hebben de plaats ingenomen van de realiteit die een sombere toekomst garandeert maar mensen hebben hoop nodig en die wordt door de manier van optreden in de persoon van Rutte en de bedachte slogans steeds benadrukt. Politiek is steeds meer cabaret geworden… De mensen worden dom gehouden, anders breekt er paniek uit en krijgen we chaos en anarchie. Die zal er toch komen en dat is bekend maar door tijd te rekken kunnen er voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Hele landen zullen failliet gaan als het lang gaat duren en er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze gezondheidscrisis over een tot twee jaar voorbij is. Denk o.a. eens aan de Spaanse Griep en het feit dat er nooit vaccins zijn gevonden tegen MERS, SARS en AIDS.

De economische crisis die nu al zichtbaar is door olietankers die niet kunnen lossen, het massaal opkopen van WC-papier door de ECB en massa-ontslagen in de VS, zal leiden tot grote ontevredenheid en revoltes en omdat tegenwoordig alle landen met elkaar verbonden zijn, -globalisering- zal er een domino-effect optreden. Als mensen waardeloos geld in hun beurs hebben zitten of vanwege werkloosheid, helemaal geen geld, en de lege schappen in de supermarkten, vanwege productie- en transportproblemen de hoop ontnemen, krijg je Weimarrepublieken. Waar Rutte dankbaar voor mag zijn is niet zijn kabinet of zijn adviseurs, maar de fantastische boeren, die veel produceren en de milieuvriendelijkste en meest rendabele landbouwers ter wereld zijn. Die ploegen voort ondanks de tegenwerking van VVD CDA D66 CU GL… Zij zullen Nederland straks moeten voeden als elders alles op zijn gat ligt en kijk maar eens terug in de geschiedenis hoe de gebeurtenissen elkaar opvolgen in tijden van grote crises. Anarchie, plunderingen t.g.v. honger en ellende gevolgd door oorlog of revolutie. Die vijf miljard die nu voor ‘Stikstofbestrijding’ worden uitgetrokken, kunnen beter aan de boeren worden gegeven om de crisis in de landbouw aan te kunnen pakken nu de seizoenarbeiders wegblijven.

Wat verder opvalt in deze peiling is de gestage terugval van FvD. Natuurlijk zal elke oneffenheid bij deze partij groots uitgemeten worden bij de nieuwsberichten maar dat weet Baudet. Desondanks lukt het hem niet orde in zijn partij te scheppen. Natuurlijk is het een jonge partij en is Baudet onervaren maar hij heeft al veel onvermogen getoond, i.t.t. Hiddema. Mij lijkt het verstandig als Baudet over zijn ego heenstapt en terugtreedt om plaats te maken voor Annabel en Eva! Die zijn vrij van smetten, hebben goede ideeën en zullen veel kiezers aanspreken!