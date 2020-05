Bindende leestip. De wakkere Telegraaf-column van Ronald Plasterk. Voormalig PvdA-coryfee Ome Roon heeft de film Planet of the Humans van Michael Moore ook gezien, en sloeg steil achterover bij dat hilarische fragment waar de dieselgeneratoren werden aangezet op een groen zonnefestival (powered by zonnepanelen) tijdens een regenbui. Volgens Plasterk moeten de klimaattafels weer van zolder worden gehaald en kan dat bejubelde klimaatakkoord de kachel in. "Er moet een volledig nieuw klimaatplan komen, zonder zonneparken op zee, zonder het kappen van oerwouden." En zonder zonnepanelen op een karpervijver in Friesland, voegen wij daar aan toe. Teken die petitie, ook namens Claudia de Breij. En eindoplossings heeft Plasterk ook. Het is niet te begrijpen dat in de huidige klimaatplannen kernenergie geen dragende technologie is. Hele Plasterk column is HIERRR te lezen via dode boom, graties.