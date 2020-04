Wat mij zo tegenvalt van die experts dat ze nooit eens met kritische info komen. Alles wordt geslikt voor zoete koek. Natuurlijk hoop ook ik dat er een goed werkend vaccin komt maar dat betekent niet dat je geen kritiek kan en mag hebben. Er is in Oxford al met succes een corona-vaccin getest op apen maar ja wat zegt dat want er zijn heel veel voorbeelden van iets wat in apen werkt helemaal niets deed in mensen.

"HIV/AIDS vaccine research using NHPs represents one of the most notable failures in animal experimentation translation. Immense resources and decades of time have been devoted to creating NHP (including chimpanzee) models of HIV. Yet all of about 90 HIV vaccines that succeeded in animals failed in humans." en deze zin "In significant measure, animal models specifically, and animal experimentation generally, are inadequate bases for predicting clinical outcomes in human beings in the great bulk of biomedical science. As a result, humans can be subject to significant and avoidable harm."

Linkje naar interessant artikel over animal drugs-/vaccine-testing: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC...